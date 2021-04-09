FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +6
77.10р91.62р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Петербуржцам представят книгу-инструкцию по расследованию родословных детективов

Пароль «Родословные детективы» уже известен тем, кто слушает лекции адвоката Даниила Петрова о том, как вытаскивать историю семьи из архивов, а то и из небытия. Автор сделал пособие (его и представит) и прочитает лекции в Особняке Румянцева 13 и 17 апреля. 18+

Фото: обложка книги
ПоделитьсяПоделиться

Даниил Петров — адвокат, а последние годы ведет дела по защите прав пользователей архивных фондов. Сам он — зампредседателя Общественного совета при Архивном комитете Петербурга и с горечью констатирует «продолжающееся массовое уничтожение личных дел советских граждан». На всевозможных предприятиях лежат кипы личных дел сотрудников, спустя 75 лет предприятие не обязано их хранить. Так что сейчас подошел черед документов 1920-х–1930-х годов. Некоторые могут отправиться в архивы, некоторые — на помойку, а какие-то всплывут на интернет-аукционах и у букинистов.

Даниил Петров составил целую инструкцию, как действовать в условиях, когда не всякий документ получишь из архива, а если получишь — можешь натолкнуться на ошибки, разночтения, а то и вовсе обнаружить в биографии родственника подозрительные нестыковки. Инструкция — это книга «Родословные детективы. Пособие по установлению и сохранению истории семьи и Отечества». Автор представит ее в Особняке Румянцева (вход с Английской наб., 44) 13 апреля в 18:30, а 17 апреля в 14:00 и прочитает лекции о придуманных биографиях советских подданных и о разночтениях в родословных документах. Подробности на сайте Музея истории Петербурга в разделе «Лекции».

Александра Шеромова

Фото: обложка книги

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний