FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +6
77.10р91.62р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
6
Печать

Сотрудники СК приехали в дом модельера Вячеслава Зайцева после того, как Бастрыкин посмотрел «Пусть говорят»

После программ федеральных каналов СК решил помочь модельеру Зайцеву и вдове актера Булдакова

Сотрудники Следственного комитета утром 9 апреля приехали к загородному дому 83-летнего кутюрье.

Об этом сообщает телеканал «Звезда». Таким образом оперативно началась проверка, которую накануне объявил Следственный комитет РФ.

Как писало ведомство, на федеральных каналах появилась информация о том, что вдова актера Алексея Булдакова, возможно, могла стать жертвой мошенника. 76-летняя женщина якобы начала распродавать имущество после знакомства с молодым мужчиной, который ранее был замечен в историях о мошенничестве.

Помимо этого в эфире Первого канала в программе «Пусть говорят» обсуждалась ситуация вокруг 83-летнего модельера Вячеслава Зайцева. Его близкие были недовольны тем, что в доме кутюрье постоянно находится группа лиц во главе с бывшей участницей передачи «Модный приговор» Галиной Гарафутдиновой. Они снимают ролики, которые выкладывают в «Тик Токе» и «Инстаграме», с участием Зайцева в инвалидной коляске.

«Сообщается, что эти люди используют пожилого модельера для личного обогащения и, возможно, намерены завладеть его имуществом. Председатель СК России поручил руководству ГСУ СК по Московской области тщательно проверить озвученную в эфире информацию и доложить о результатах», — говорится в релизе СК.

Вячеслав Зайцев — известный советский и российский модельер, который сотрудничал с такими артистами, как Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Алла Пугачева. Сейчас у его дома моды накопились миллионные долги. У самого модельера диагностировали болезнь Паркинсона.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Юра Алекс
А когда людей травят СК молчит, возбуждается только от ТВ, увы...
lamer
Старенький он и больной. Тусовка его бросила, так пусть хоть представители СК позаботятся.
265112968
Бастрыкин посмотрел «Пусть говорят»...

Это всё, что нужно знать об уровне российской власти. Как часто шойгу смотрит "Дом-2"?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний