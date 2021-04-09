Сотрудники СК приехали в дом модельера Вячеслава Зайцева после того, как Бастрыкин посмотрел «Пусть говорят»

Как писало ведомство, на федеральных каналах появилась информация о том, что вдова актера Алексея Булдакова, возможно, могла стать жертвой мошенника. 76-летняя женщина якобы начала распродавать имущество после знакомства с молодым мужчиной, который ранее был замечен в историях о мошенничестве.

Помимо этого в эфире Первого канала в программе «Пусть говорят» обсуждалась ситуация вокруг 83-летнего модельера Вячеслава Зайцева. Его близкие были недовольны тем, что в доме кутюрье постоянно находится группа лиц во главе с бывшей участницей передачи «Модный приговор» Галиной Гарафутдиновой. Они снимают ролики, которые выкладывают в «Тик Токе» и «Инстаграме», с участием Зайцева в инвалидной коляске.



«Сообщается, что эти люди используют пожилого модельера для личного обогащения и, возможно, намерены завладеть его имуществом. Председатель СК России поручил руководству ГСУ СК по Московской области тщательно проверить озвученную в эфире информацию и доложить о результатах», — говорится в релизе СК.

