Льготникам предлагают дать право возвращать соцпакет вместо выплат в любое время

В Петербурге депутаты предложили дать льготникам, которые получают денежную компенсацию, право оперативно вернуть вместо нее социальные льготы. Соответствующую федеральную инициативу поддержали 9 апреля на заседании парламентского комитета по законодательству.
Инициативу, которая вносит изменения в федеральное законодательство, разработали депутаты Денис Четырбок, Елена Киселёва, Галина Назарова и Александр Тетердинко. В случае, если петербургский ЗакС утвердит ее, она поступит на рассмотрение Госдумы.
Сейчас льготники, которые имеют право получать соцпакет (в него входят бесплатные лекарства, льготный проезд на железнодорожном транспорте и санаторно-курортное лечение), могут отказаться от него взамен на компенсацию в размере
«Зачастую льготники выбирают деньги для того, чтобы хоть немного улучшить материальное положение. <…> Но есть немало случаев, когда, казалось бы, внешне довольно благополучная жизнь в одно мгновенье перечёркивается внезапно обострившейся болезнью или новым диагнозом, например онкологией. Такие болезни требуют длительного лечения и множества лекарств. Тут и выясняется, что покупка препаратов обходится куда дороже самой компенсации. <…> Человек просит аннулировать свой отказ от социального пакета, но возобновить получение льгот можно только со следующего года», — прокомментировал глава комитета по законодательству Денис Четырбок.
Суть предложения: льготники смогут подать заявление на возврат к соцуслугам и начать получать их уже с начала следующего за этим месяца. Инициатива не подразумевает, что так же оперативно можно будет вернуться к денежной компенсации. Переходить на нее надо будет по «старым» правилам, то есть раз в год.