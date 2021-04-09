Льготникам предлагают дать право возвращать соцпакет вместо выплат в любое время

Инициативу, которая вносит изменения в федеральное законодательство, разработали депутаты Денис Четырбок, Елена Киселёва, Галина Назарова и Александр Тетердинко. В случае, если петербургский ЗакС утвердит ее, она поступит на рассмотрение Госдумы.

Сейчас льготники, которые имеют право получать соцпакет (в него входят бесплатные лекарства, льготный проезд на железнодорожном транспорте и санаторно-курортное лечение), могут отказаться от него взамен на компенсацию в размере 1 211 рублей в месяц. По действующему законодательству, вернуться обратно к получению пакета можно только раз в году, подавать заявление необходимо до 1 октября, а замена одного на другое происходит с началом нового календарного года.

«Зачастую льготники выбирают деньги для того, чтобы хоть немного улучшить материальное положение. <…> Но есть немало случаев, когда, казалось бы, внешне довольно благополучная жизнь в одно мгновенье перечёркивается внезапно обострившейся болезнью или новым диагнозом, например онкологией. Такие болезни требуют длительного лечения и множества лекарств. Тут и выясняется, что покупка препаратов обходится куда дороже самой компенсации. <…> Человек просит аннулировать свой отказ от социального пакета, но возобновить получение льгот можно только со следующего года», — прокомментировал глава комитета по законодательству Денис Четырбок.