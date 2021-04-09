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Льготникам предлагают дать право возвращать соцпакет вместо выплат в любое время

ЗакС Петербурга разработал законопроект о замене выплат лечением для льготников

В Петербурге депутаты предложили дать льготникам, которые получают денежную компенсацию, право оперативно вернуть вместо нее социальные льготы. Соответствующую федеральную инициативу поддержали 9 апреля на заседании парламентского комитета по законодательству.

Инициативу, которая вносит изменения в федеральное законодательство, разработали депутаты Денис Четырбок, Елена Киселёва, Галина Назарова и Александр Тетердинко. В случае, если петербургский ЗакС утвердит ее, она поступит на рассмотрение Госдумы.

Сейчас льготники, которые имеют право получать соцпакет (в него входят бесплатные лекарства, льготный проезд на железнодорожном транспорте и санаторно-курортное лечение), могут отказаться от него взамен на компенсацию в размере 1 211 рублей в месяц. По действующему законодательству, вернуться обратно к получению пакета можно только раз в году, подавать заявление необходимо до 1 октября, а замена одного на другое происходит с началом нового календарного года.

«Зачастую льготники выбирают деньги для того, чтобы хоть немного улучшить материальное положение. <…> Но есть немало случаев, когда, казалось бы, внешне довольно благополучная жизнь в одно мгновенье перечёркивается внезапно обострившейся болезнью или новым диагнозом, например онкологией. Такие болезни требуют длительного лечения и множества лекарств. Тут и выясняется, что покупка препаратов обходится куда дороже самой компенсации. <…> Человек просит аннулировать свой отказ от социального пакета, но возобновить получение льгот можно только со следующего года», — прокомментировал глава комитета по законодательству Денис Четырбок.

Суть предложения: льготники смогут подать заявление на возврат к соцуслугам и начать получать их уже с начала следующего за этим месяца. Инициатива не подразумевает, что так же оперативно можно будет вернуться к денежной компенсации. Переходить на нее надо будет по «старым» правилам, то есть раз в год.

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Комментарии (2)

Modest_5e4ce41f7533b
Добавили четвертый наперсток.
Nedopens
Лично меня устроил бы и обратный вариант, так как инвалидности дали в конце октября, а отказ от льгот и выплата деньгами начнёт действовать только с 1 января 2022.
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