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Молодой мужчина попал под колёса «Рендж Ровера» на Предпортовой в «дурном месте»

На юге Петербурга в ДТП пострадал пешеход

Внедорожник сбил пешехода в Московском районе Петербурга утром 9 апреля.

Мужчина жив, но без помощи врачей ему не обойтись.

Как сообщили «Фонтанке» в полицейском главке, в пятницу утром на Предпортовой улице в аварии пострадал 24-летний пешеход. Мужчина угодил под колёса «Рендж Ровера», бригада скорой помощи увезла его в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
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Судя по фотографии, опубликованной в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», авария произошла у «зебры» без светофора. Подписчики называют переход опасным. «Да потому что самое дурное место. Там все летят с моста или на мост. И остановка стоит в таком месте, что только дятел мог догадаться там установить. Близко к дороге, это во-первых. Во-вторых, там колейность, и скапливается вода во время дождя, а машины летят, не разбирая, что там стоят люди», — пишет Ольга.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

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