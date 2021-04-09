Мужчина жив, но без помощи врачей ему не обойтись.
Как сообщили «Фонтанке» в полицейском главке, в пятницу утром на Предпортовой улице в аварии пострадал 24-летний пешеход. Мужчина угодил под колёса «Рендж Ровера», бригада скорой помощи увезла его в больницу в состоянии средней степени тяжести.
Судя по фотографии, опубликованной в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», авария произошла у «зебры» без светофора. Подписчики называют переход опасным. «Да потому что самое дурное место. Там все летят с моста или на мост. И остановка стоит в таком месте, что только дятел мог догадаться там установить. Близко к дороге, это во-первых. Во-вторых, там колейность, и скапливается вода во время дождя, а машины летят, не разбирая, что там стоят люди», — пишет Ольга.