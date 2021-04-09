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Под Петербургом в кустах искали педофила. Жительница Колпино увидела его в собственном муже

Двух мужчин задержали в Ленобласти по подозрению в сексуальном насилии над школьниками

Мальчика, которого взрослый мужчина уводит в кусты, увидела жительница Приозерска вечером 8 апреля. О чем быстро сообщила в полицию.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 апреля, сообщение о странном мужчине с ребенком на вид лет пяти на улице Чапаева поступило в полицию около семи вечера. Выехавший на место наряд полиции задержал в кустах 36-летнего местного жителя. Рядом с ним нашли семилетнего ребенка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

По такой же статье возбуждено дело в отношении 33-летнего жителя поселка Тельмана, на которого в полицию заявила жена, жительница Петербурга. Она уверяла, что в марте 2021 года он брал в гости их общую 12-летнюю дочь и надругался над ней.

Мужчина также задержан.

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