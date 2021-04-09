Обезьянам в Сочи сделали прививки от ковида — двумя новыми препаратами

На приматах протестированы две новые российские вакцины от коронавируса, которые находятся в стадии разработки. Побочных эффектов не выявлено. Об этом ТАСС сообщила кандидат биологических наук, заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского института (НИИ) медицинской приматологии Джина Карал-оглы. По её словам, информация о разработчиках и препаратах строго конфиденциальна.

«На базе института проводилось введение вакцинных препаратов обезьянам с последующей оценкой клинического статуса и отбором проб крови в динамике для изучения иммуногенности», — цитирует агентство Джину Карал-оглы 9 апреля.