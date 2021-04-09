Обезьянам в Сочи сделали прививки от ковида — двумя новыми препаратами

На приматах протестированы две новые российские вакцины от коронавируса, которые находятся в стадии разработки. Побочных эффектов не выявлено. Об этом ТАСС сообщила кандидат биологических наук, заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского института (НИИ) медицинской приматологии Джина Карал-оглы. По её словам, информация о разработчиках и препаратах строго конфиденциальна.
«На базе института проводилось введение вакцинных препаратов обезьянам с последующей оценкой клинического статуса и отбором проб крови в динамике для изучения иммуногенности», — цитирует агентство Джину Карал-оглы 9 апреля.
Доклинические испытания на приматах позволяют определить титр антител, вырабатывающихся при вакцинации. Так можно выяснить степень защиты организма от инфекции. Обезьяна — лабораторный двойник человека, поэтому данные, полученные в ходе испытаний, можно перенести на людей с минимальной коррекцией.
Сыворотки приматов уже направлены разработчикам. После успешного завершения доклинических испытаний наступит стадия клинических — на людях.
«Проведение за границей экспериментов в силу дороговизны и этических норм значительно ограничено. Поскольку обезьяна — лабораторный двойник человека, то данные, полученные от испытаний на приматах, с минимальной коррекцией можно перенести на людей. Поэтому фармацевтические препараты очень важно апробировать на приматах перед проведением клинических испытаний», — резюмировала Карал-оглы.