FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +6
77.10р91.62р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Обезьянам в Сочи сделали прививки от ковида — двумя новыми препаратами

Тестирование российских вакцин на приматах побочных эффектов не дало

На приматах протестированы две новые российские вакцины от коронавируса, которые находятся в стадии разработки. Побочных эффектов не выявлено. Об этом ТАСС сообщила кандидат биологических наук, заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского института (НИИ) медицинской приматологии Джина Карал-оглы. По её словам, информация о разработчиках и препаратах строго конфиденциальна.

«На базе института проводилось введение вакцинных препаратов обезьянам с последующей оценкой клинического статуса и отбором проб крови в динамике для изучения иммуногенности», — цитирует агентство Джину Карал-оглы 9 апреля.

Доклинические испытания на приматах позволяют определить титр антител, вырабатывающихся при вакцинации. Так можно выяснить степень защиты организма от инфекции. Обезьяна — лабораторный двойник человека, поэтому данные, полученные в ходе испытаний, можно перенести на людей с минимальной коррекцией.

Сыворотки приматов уже направлены разработчикам. После успешного завершения доклинических испытаний наступит стадия клинических — на людях.

«Проведение за границей экспериментов в силу дороговизны и этических норм значительно ограничено. Поскольку обезьяна — лабораторный двойник человека, то данные, полученные от испытаний на приматах, с минимальной коррекцией можно перенести на людей. Поэтому фармацевтические препараты очень важно апробировать на приматах перед проведением клинических испытаний», — резюмировала Карал-оглы.

НИИ медицинской приматологии в Сочи является единственным в России, он ведет свою историю с 1927 года и до начала 1990-х годов располагался на территории столицы Абхазии — Сухума. В разные годы отечественными учеными на обезьянах были апробированы и в дальнейшем внедрены методы активной профилактики столбняка и дифтерии, азиатской холеры, газовой гангрены, проведены исследования по клещевому возвратному тифу, эпидемическому сыпному тифу, полиомиелиту, вирусным энцефалитам, кори, вирусному гепатиту, также производились испытания новых антибиотиков для лечения инфекционных заболеваний. В начале 1980-х годов были начаты исследования по СПИДу, эксперименты в области космической физиологии и медицины. В питомнике на сегодняшний день содержится свыше 6 тыс. приматов 22 видов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

NAFTALIN 2000-2036
с обезьян надо было начинать, а не заканчивать
Skazochny
остальным обезьянам когда? из так 146 млн
DimDimych
Лихо они жителей Сочи так.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний