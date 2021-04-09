Гостеприимство подвело под уголовное дело хозяйку квартиры на Достоевской. Её радушием пользовались мигранты

Рейды по «резиновым» квартирам, где ютятся иностранцы, привели сотрудников полиции к петербурженке из центра. По версии правоохранителей, её усилиями Северная столица получила больше десятка новых жильцов, которые очень хотели, но по закону не могли остаться.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 апреля, дело о фиктивной постановке иностранцев на учёт (322.3 УК) было возбуждено ещё в середине февраля, но в отношении неустановленного лица. На подозреваемую вышли в результате оперативных мероприятий, которые проходили последние два дня.
Их результатом стало задержание 50-летней уроженки Ленинграда. Мать троих детей, бабушка, она живёт в семейной трёшке на улице Достоевского. Полицейские уверены, что дополнительный доход себе женщина обеспечивала фиктивной регистрацией мигрантов по месту пребывания. В Петербурге она якобы поселила гражданку Узбекистана, десять её земляков и женщину из Таджикистана.
Не исключено, что трудовых мигрантов было больше — подозреваемую проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. Возбуждено ещё три дела по той же 322.3 УК. Фигурантку отпустили под подписку о невыезде. Вилка наказаний предусматривает варианты: штраф, принудительные работы, лишение свободы до трёх лет. Практика такова, что чаще наказывают рублём, но можно получить и срок в колонии.