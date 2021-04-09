Гостеприимство подвело под уголовное дело хозяйку квартиры на Достоевской. Её радушием пользовались мигранты

Рейды по «резиновым» квартирам, где ютятся иностранцы, привели сотрудников полиции к петербурженке из центра. По версии правоохранителей, её усилиями Северная столица получила больше десятка новых жильцов, которые очень хотели, но по закону не могли остаться.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 апреля, дело о фиктивной постановке иностранцев на учёт (322.3 УК) было возбуждено ещё в середине февраля, но в отношении неустановленного лица. На подозреваемую вышли в результате оперативных мероприятий, которые проходили последние два дня.