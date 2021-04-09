На «лучший в мире» отель совершён налет

Бандиты совершили налёт на фешенебельный парижский отель George V, расположенный в районе Елисейских полей.

Как сообщает 9 апреля РИА Новости со ссылкой на «Франс Пресс», инцидент произошёл вчера вечером. Двое вооружённых преступников ворвались в отель, разбили витрины, где хранились ювелирные украшения известных компаний, и забрали драгоценности стоимостью около 100 тысяч евро. Вместе с похищенными украшениями грабители скрылись. Их разыскивают, ведётся расследование.

Отель построен около 100 лет назад. После реконструкции в конце 1990-х годов он неоднократно признавался «лучшим в мире».