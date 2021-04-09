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Смертельное ДТП на Дороге жизни: «Нексия» вскрыта, цел только водитель, и к нему много вопросов

Автомобиль влетел в дерево под Петербургом, есть жертвы и пострадавший

Два человека погибли и один серьёзно пострадал минувшей ночью в ДТП на Дороге жизни, в Всеволожском районе Ленинградской области.

Как сообщает «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте», по предварительной информации, 9 апреля около 00:50 на 29-м километре автодороги Санкт-Петербург — Морье, в районе посёлка Ириновка, Daewio Nexia врезалась в дерево. Предположительно, сидевший за рулём мужчина 1976 года рождения не справился с управлением.

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Сам водитель остался невредим, в отличие от его пассажиров. Погибли мужчина и женщина лет 40 на вид, вероятно, супруги. Ещё один пассажир, мужчина 1983 года рождения, в тяжёлом состоянии доставлен в больницу.

Алкотестер показал, что водитель был пьян. Он «надул» 0,947 мг/л. Полицейские составили на него административный материал по статье 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Мужчину доставили в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ за нарушение ПДД.

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Комментарии (6)

ms2017
На этом повороте каждый год алкашня убивается.
Справедливости ради, ДПС, рядом +-250м частенько "алкорейды" проводит.
nvlpnh
Верните ГИБДД на дороги города.
Wernum
В 45 лет садиться синим за руль...
В этом возрасте мозги должны быть более-менее на месте.
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