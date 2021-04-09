Как сообщает «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте», по предварительной информации, 9 апреля около 00:50 на 29-м километре автодороги Санкт-Петербург — Морье, в районе посёлка Ириновка, Daewio Nexia врезалась в дерево. Предположительно, сидевший за рулём мужчина 1976 года рождения не справился с управлением.
Сам водитель остался невредим, в отличие от его пассажиров. Погибли мужчина и женщина лет 40 на вид, вероятно, супруги. Ещё один пассажир, мужчина 1983 года рождения, в тяжёлом состоянии доставлен в больницу.
Алкотестер показал, что водитель был пьян. Он «надул» 0,947 мг/л. Полицейские составили на него административный материал по статье 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Мужчину доставили в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ за нарушение ПДД.