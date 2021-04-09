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Отдельный повод ждать воскресенья: после ветра и дождиков Петербургу обещают плюс 10

В Петербурге переменчивая погода, в выходные будет теплеть

К предстоящему уик-энду петербургская погода приготовила много разных развлечений: и дождь с ветром, и гололедицу, и тепло, и солнце. А главное — у всего этого будет хеппи-энд.

В воскресенье заметно потеплеет и облака разойдутся.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 апреля в Петербурге будет облачно с прояснениями, во второй половине дня небольшой дождь. Ветер умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью опускалась до 1–3 градусов (а значит, на дорогах может возникать гололедица), днём плюс 5–7.

Любопытно, что сегодняшняя погода немного лучше среднестатистической для 9 апреля. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в Петербурге бывает паcмурно. Температура же сегодня в пределах обычной: в течение суток в более чем 75% случаев она колеблется в пределах от минус 2 до плюс 10 градусов. Самое холодное 9 апреля было в 1965 году, минус 8, а самое тёплое — в 2018 году, плюс 17 градусов, напоминает «Яндекс».

В субботу, 10 апреля, синоптики обещают облачность и умеренные осадки, преимущественно в виде дождя, при порывистом ветре. А уже в воскресенье дождя и ветра не ожидается, а воздух прогреется до плюс 10 градусов.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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Комментарии (2)

Alkaline
Да, а вот осенью в конце статьи значилось бы: и у всего этого трагический финал. ;)
evamika
Урра! Господа, вот оно простое человеческое счастье! Тепло идет! И лето скоро!
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