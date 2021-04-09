По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 апреля в Петербурге будет облачно с прояснениями, во второй половине дня небольшой дождь. Ветер умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью опускалась до 1–3 градусов (а значит, на дорогах может возникать гололедица), днём плюс 5–7.

Любопытно, что сегодняшняя погода немного лучше среднестатистической для 9 апреля. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в Петербурге бывает паcмурно. Температура же сегодня в пределах обычной: в течение суток в более чем 75% случаев она колеблется в пределах от минус 2 до плюс 10 градусов. Самое холодное 9 апреля было в 1965 году, минус 8, а самое тёплое — в 2018 году, плюс 17 градусов, напоминает «Яндекс».