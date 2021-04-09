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«Это международный позор». Байден объявил о мерах контроля за огнестрельным оружием в США

Американские власти планируют ужесточить контроль за оборотом оружия в стране

Президент США Джо Байден представил пакет мер, направленных на ограничение оборота огнестрельного оружия. Об этом 8 апреля сообщает CNN.

«Насилие с применением огнестрельного оружия в этой стране — это эпидемия. И это международный позор», — заявил американский лидер.

Пакет мер, которые намерена реализовать администрация президента США, был опубликован накануне на сайте Белого дома. Среди них — новые, более жёсткие правила продажи деталей, увеличивающих точность стрельбы из пистолетов, а также пистолетов, которые можно собрать из готового набора запчастей.

В судебном порядке также предлагается решать вопрос о предоставлении доступа к оружию людям, находящимся в кризисной ситуации и представляющих опасность для себя и окружающих.

Как отмечает издание, презентованные меры не соответствуют тем масштабным предложениям действующего лидера по противодействию массовым убийствам, которые он обещал реализовать, будучи кандидатом в президенты США. Их введением займется Минюст США. Для этого не потребуется одобрения Конгресса.

Американские власти возвращаются к вопросу ограничения оборота огнестрельного оружия в связи с постоянными инцидентами со стрельбой. В очередной раз он был поднят в конце марта этого года после того, как рядом с супермаркетом в Боулдере (штат Колорадо) 21-летний Ахмад Алисса расстрелял десять человек.

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Комментарии (3)

Piter Russo
В ряде штатов сша можно совершенно легально купить пулемёт, в трети штатов гражданским продадут боевую штурмовую винтовку или автомат стреляющие очередями или винтовку стреляющую на пару (а то и больше) километров..
В большей части штатов для покупки огнестрела достаточно предьявить права.
Байден может на Нью-Йоркскую публику демократов много чего говорить, но любители пострелять из Техаса, Монтаны и прочих штатов его пошлют, а лоббисты оружейников это просто не допустят.
perekuz
По поводу контроля над оружием: огромная гора США нарожала мышей уже целый выводок.
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