Гендиректор БК «Зенит» о домашнем «Финале восьми»: Проводить турнир самим более затратно и хлопотно, но мы сознательно это делаем

Генеральный директор баскетбольного клуба «Зенит» Александр Церковный рассказал «Фонтанке» о стартующем в Петербурге «Финале восьми» Единой молодежной лиги ВТБ.



— На протяжении трех последних сезонов мы стараемся провести в Санкт-Петербурге максимально возможное количество туров и турниров как молодежных, так и детско-юношеских команд, — заявил Церковный «Фонтанке». — Поэтому у нас уже достаточный опыт, чтобы организовать такое мероприятие на высоком уровне. Тем более предыдущий Финал восьми молодёжной Единой лиги ВТБ сезона 2018/19 проводился тоже «Зенитом» и получил самые высокие оценки от лиги и от участников. Проводить турнир самим безусловно более затратно и хлопотно, чем просто в нем участвовать. Но мы сознательно и по собственной инициативе это делаем потому, что уверены, что это важно и необходимо для развития баскетбола в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. Уже завтра все желающие смогут увидеть лучших молодых российских баскетболистов в стенах Академии баскетбола «Зенит». Будет большое количество специалистов и скаутов, в том числе от клубов НБА.