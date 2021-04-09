Феминистки лишились «Симоны». Но была ли она им нужна?

О том, что же пошло не так, мы можем судить из двух больших постов в соцсетях. Драматичная история описана в паблике объединения «Ребра Евы», а также на странице его основательницы Леды Гариной. Эти рассказы практически идентичны и прямо отвечают на вопрос «кто виноват?» — ответственность за закрытие возлагают на активистку Светлану, которая, если верить текстам, вела всю административную работу в «Симоне».

Очень краткий пересказ: Светлана очень хотела быть бариста в заведении с идеологическим уклоном, поэтому с энтузиазмом вписалась в управление «Симоной». Энтузиазм не был голым — Светлана получала зарплату в 30 тысяч рублей, притом что, следуя тексту Гариной, «ко-воркинг стабильно ушёл в минуса», а перед его открытием «Ребра Евы» «остались вообще без денег».



Как нетрудно догадаться, со временем энтузиазм Светланы стал угасать, ей захотелось большего, и девушка, которая и ранее не проявляла управленческих чудес, вовсе стала саботировать работу кафе, а в итоге ушла в закат, всех забанив.

Повторюсь: об этом можно судить только по показаниям одной стороны. Мнение самой Светланы на момент написания этих строк общественности неизвестно, однако я считаю неправильным возлагать на девушку всю вину.

Я предлагаю обратить внимание на финансовую сторону вопроса. Цитирую Гарину: «Ко-воркинг в первый месяц вышел в +60 (тысяч рублей. — Прим. авт.), на следующий месяц выручка упала до 20 тысяч и дальше составляла около 5 тысяч в месяц. При координаторской зарплате в 30».

Я, конечно, не ресторатор, но вопрос, зачем надо было два года тянуть убыточное заведение, напрашивается сам собой. Скажу страшное: а что если «Симона», несмотря на всю высоту и чистоту намерений создательниц, на самом деле оказалась не нужна? Причем не нужна никому — ни «обычным» женщинам, ни самим активисткам?



Можете перечитать мой тот самый текст — уже там я намекаю на то, что посетительницы, мягко говоря, в очереди-то не стоят. И я могу примерно представить, что же там творилось, когда хайп спал. Рискну даже предположить, что упомянутая Светлана частенько сидела одна при пустых стенах, и, в том числе, это заставило огонь ее души поугаснуть.

А аренда помещения в центре города — удовольствие совсем не дешевое. Добавим сюда коммуналку, сопутствующие расходы, а также 30 тысяч зарплаты администратора и сойдемся на мысли, что «Симона» была очень большой дырой в бюджете «Ребер Евы».

Другой вопрос: почему нельзя было освободить Светлану от занимаемой должности пораньше, ведь она, следуя тексту, «стала говорить, что устала и выгорела, с периодичностью раз в месяц»? Ни за что не поверю, что во всей округе не нашлось бы замены.

Ну а дальше еще лучше: «раз в месяц ко-воркинг закрывался на неделю, при том что он и работал-то обычно 4 часа в день». Ну вот здесь же уже очевидно, что человек не вывозит. Зачем оставлять его на должности и при этом еще платить зарплату? Если на самом деле такие вопросы поднимались, то, увы, в текстах это не отражено.



Есть только такое: «На наши вежливые вопросы о том, не надоели ли мы ей (Светлане. — Прим. авт.) и не хочет ли она сменить работу, она всякий раз отвечала, что нет». А, ну раз нет, то тогда продолжай и дальше плохо делать свои обязанности за наши деньги. Такая, получается, была логика?

Светлана, разумеется, вела себя некорректно и даже откровенно плохо (повторюсь опять — следуя текстам Гариной и «Ребер Евы»), но все-таки не она погубила «Симону». Ее погубили и вы, Леда, и, возможно, изначально воинственный настрой вашей аудитории.

Его, настрой, феминистки разной степени радикальности отлично демонстрировали в комментариях в соцсетях после выхода того самого моего текста. Пруфов не будет, но я отлично помню, как много там писали кровожадных вещей. А читал эти комментарии не только я. Их читал весь Петербург и даже вся страна. Наивно было бы полагать, что это сыграет на пользу и без того неоднозначному образу феминистки в массовом сознании.

Были и хорошие комментарии, но их мне писали в личку, потому что «свои не поймут». Грубо говоря, феминистки боялись публично выразить мнение, отличное от позиции партии. Тоже, пожалуй, так себе сигнал, да?



И да, я белый цисгендерный мужик, который ничего не понимает, но рыночек, как говорится, порешал. Если судить по вашим же, госпожа Гарина, текстам, «Симона» изначально была обречена, но не потому, что этот жестокий мир принадлежит патриархату, а потому что на одной только идее бизнес не построить. Тем не менее попытка была эффектная.

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

