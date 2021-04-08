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Премьер Италии назвал Эрдогана «диктатором, с которым нужно сотрудничать»

Премьер-министр Италии Марио Драги охарактеризовал президента Турции Тайипа Эрдогана как диктатора, отметив необходимость сотрудничества с ним.

«С этими диктаторами, с которыми однако нужно сотрудничать, вы должны быть откровенны, чтобы подтвердить позицию, но также быть готовыми сотрудничать в интересах своей страны. Нужно найти правильный баланс», — цитирует 8 апреля слова Драги РИА Новости.

Также Драги заявил, что «не разделяет поведения» Эрдогана в отношении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. «Я считаю, что оно было неподобающим», — сказал Драги.

Встреча президента Турции Тайипа Эрдогана с фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем состоялась во вторник в Анкаре. На опубликованных в сети кадрах этой встречи видно, что организаторы предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Один из них занял Мишель, а второй — Эрдоган. Главе ЕК пришлось сесть на диван напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который по дипломатическому протоколу занимает более низкий ранг.

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Комментарии (3)

nuga
Эрдоган коварный и опасный тип,а наша власть ,кроме помидор его ничем не может прижучить,увязла полностью с газом,строительством АЭС.Турция ещё воткнет нож в спину России на украинском направлении и в Черном море.
Igor_VS
Эрдоган, Путин и лукашенко - замечательно трио. Пора создавать блок.
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