Премьер Италии назвал Эрдогана «диктатором, с которым нужно сотрудничать»

Премьер-министр Италии Марио Драги охарактеризовал президента Турции Тайипа Эрдогана как диктатора, отметив необходимость сотрудничества с ним.

«С этими диктаторами, с которыми однако нужно сотрудничать, вы должны быть откровенны, чтобы подтвердить позицию, но также быть готовыми сотрудничать в интересах своей страны. Нужно найти правильный баланс», — цитирует 8 апреля слова Драги РИА Новости.

Также Драги заявил, что «не разделяет поведения» Эрдогана в отношении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. «Я считаю, что оно было неподобающим», — сказал Драги.