Одного из богатейших людей Великобритании убили в собственном доме

Одного из богатейших жителей Великобритании — отельера сэра Ричарда Лексингтона Саттона — нашли убитым в собственном доме. Об этом 8 апреля сообщает телеканал Sky News.



По данным телеканала, Саттон погиб от ножевых ранений. Его супруга также была в доме во время нападения и получила ножевые ранения, но ее успели доставить в больницу в критическом состоянии.



Подозреваемый в убийстве арестован. Подробности о мотивах и его личности пока не сообщаются.



Саттон был потомственным аристократом. Он владел двумя отелями в Лондоне: пятизвездочным Sheraton Grand и люксовым Athenaeum. Также его семье принадлежало большое количество недвижимости и ферм по всей стране. По подсчетам журналистов, империя Саттонов оценивается в 301 миллион фунтов.

