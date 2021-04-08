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Одного из богатейших людей Великобритании убили в собственном доме

Отельера сэра Ричарда Лексингтона Саттона зарезали в особняке в Великобритании

Одного из богатейших жителей Великобритании — отельера сэра Ричарда Лексингтона Саттона — нашли убитым в собственном доме. Об этом 8 апреля сообщает телеканал Sky News.

По данным телеканала, Саттон погиб от ножевых ранений. Его супруга также была в доме во время нападения и получила ножевые ранения, но ее успели доставить в больницу в критическом состоянии.

Подозреваемый в убийстве арестован. Подробности о мотивах и его личности пока не сообщаются.

Саттон был потомственным аристократом. Он владел двумя отелями в Лондоне: пятизвездочным Sheraton Grand и люксовым Athenaeum. Также его семье принадлежало большое количество недвижимости и ферм по всей стране. По подсчетам журналистов, империя Саттонов оценивается в 301 миллион фунтов.

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Комментарии (5)

nuga
Даже хороший район,поместье не спасет от криминала,если страну наводнили не пойми кем.И у нас в коттеджных поселках происходит криминал,обманчивое спокойствие за шлагбаумом.
anti hype
100 процентов афроангличанин
07A
KGB?
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