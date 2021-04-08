автор фото Игорь Руссак/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







До четвертого матча финала Западной конференции СКА добрался в руинах. ЦСКА разобрал команду Валерия Брагина на мелкие детальки. В третьей игре СКА наконец сумел забить первым, но москвичи выкрутили настройки на максимум и задавили соперника во втором периоде, а затем спокойно довели дело до победы. После такого обычно идут к психотерапевту.

Перед четвертой игрой на СКА обрушился еще один сокрушительный удар: президент ЦСКА Игорь Есмантович был награжден орденом Почета по указу президента РФ Владимира Путина. Но Брагин, сбрив усы, уже доказал, что плевать хотел на всякие приметы и знаки.



Сотрудники петербургского клуба тоже держались бодро. «У нас завтра выезд в Москву», - говорили они. С одной стороны, их хотелось обнять и посочувствовать, а с другой - а вдруг?

Столетняя история НХЛ знает лишь четыре случая, когда команде удалось отыграться в плей-офф со счета 0-3 в серии и победить. В КХЛ такое пока случалось лишь однажды и автором чуда был как раз петербургский СКА в 2015 году. Той командой руководил Вячеслав Быков, а в составе играли Артемий Панарин, Илья Ковальчук, Патрик Торесен, Вадим Шипачев, Евгений Дадонов - что не имя то суперзвезда. Хотя и тогда все было не настолько очевидно. Большое видится на расстоянии. ЦСКА с тех пор каждый год совершенствовал свою систему игры. Армейцы с Невы наоборот - через сезон меняли тренеров и концепцию. Как бы не хотелось, но никаких пересечений с историей шестилетней давности найти не удается. А тут еще и канадский тренер СКА Дэниэл Бохнер из-за недомогания пропустил игру. Все указывало на то, что катастрофа неизбежна, тем неожиданнее получился итоговый результат.



Удачной находкой Брагина стало шведско-русское звено Стрёмвалль - Подколзин - Вей. СКА второй матч подряд забил первым. Мальте Стрёмвалль устроил гостям жесткий прессинг в их зоне, вынудив их ошибаться. В итоге Линден Вей остался один перед воротами москвичей и после добивания сумел вывести свою команду вперед. Также результативный пас записал на свой счет Василий Подколзин. Возможно, вот он секрет успеха: впервые в серии защитников ЦСКА заставили суетиться и гол не заставил себя ждать.



автор фото Игорь Руссак/ «Фонтанка.ру» автор фото Игорь Руссак/ «Фонтанка.ру» автор фото Игорь Руссак/ «Фонтанка.ру» автор фото Игорь Руссак/ «Фонтанка.ру» автор фото Игорь Руссак/ «Фонтанка.ру» автор фото Игорь Руссак/ «Фонтанка.ру» автор фото Игорь Руссак/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







На первый перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу петербуржцев. Вспоминая предыдущую встречу, перед началом второго периода было тревожно. Но все тот же Стрёмвалль легким касанием клюшки срезал шайбу в ворота ЦСКА. И этого не произошло бы, если бы Подколзин не выцарапал шайбу у борта. Василий весь матч провел в самой гуще событий - таким активным его не видели давно.

В третьем периоде ЦСКА сумел отыграть одну шайбу после броска Максима Шалунова, который, видимо, решил забивать СКА в каждом матче. Но большего в этот день гости из столицы добиться не смогли. За свою активность Подколзин был награжден голом в пустые ворота, когда соперник заменил вратаря на шестого полевого игрока.



- Сегодня мы вышли играть одной командой, - отчитывался после тяжелого матча довольно бодрым голосом Подколзин. - Мало давления было на нас, играли раскованнее, но в то же время старались быть надёжными. Слава богу, что победили, забили свои голы. Я три-четыре игры в сезоне провел в тройке со Стрёмваллем и Веем. Слава богу, что у нас всё получилось сегодня. Не буду врать: в голове сидела мысль, что это может быть последний матч в сезоне. Старался отгонять от себя эти мысли, надо было играть, что-то делать, чем-то удивлять соперника. Слава богу, что так всё сложилось.

Чего уж там, ситуация для СКА по-прежнему безнадежная. Впереди игра в Москве против соперника, который тебя до этого трижды уже растоптал, и которому осталось сделать это еще лишь раз. Но игра в Петербурге показала, что победить монстра можно, главное найти его слабое место.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»