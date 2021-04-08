The Washington Post: Действующий глава запрещённого ИГ был информатором США в Ираке

Центр обнародовал документы о сотрудничестве аль-Мауля с американскими военными осенью 2020 года. Однако, как сообщает издание, новые материалы «рисуют интимный портрет продуктивного и порой нетерпеливого тюремного осведомителя, рассказавшего американским военным множество бесценных подробностей, которые помогли им бороться с террористической организацией, которую он теперь возглавляет».

Действующий глава запрещённой в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Амир Мухаммед Саид Абдель-Рахман аль-Мауля раньше был информатором американских военных в Ираке. Об этом со ссылкой на протоколы его допросов, обнародованные Центром по борьбе с терроризмом Военной академии США в Уэст-Пойнте, пишет The Washington Post .

Аль-Мауля задержали в Ираке в конце 2007 или начале 2008 года, на тот момент он был 31-летним командиром среднего звена в ИГ. Его поместили в специализированный лагерь, где десятки раз допрашивали, а он охотно шёл на сотрудничество. Последние протоколы с допросов датированы июнем 2008 года. Что с ним стало после этого, не уточняется. Скорее всего, его освободили.

Задержанный якобы помогал составлять фотороботы подозреваемых в терроризме и называл рестораны, где обедали его соратники. Помимо этого, с его слов американские военные узнали номера телефонов почти двух десятков командиров запрещённой группировки, а также размеры их заработка и другие детали.

Аль-Мауля был объявлен лидером ИГ в октябре 2019 года. После того, как предыдущий глава организации Абу-Бакр аль-Багдади погиб, взорвав «пояс смертника» во время спецоперации американских военных в Сирии. В США его разыскивают, обещая за информацию награду до десяти миллионов долларов.

The Washington Post пишет, что решившие обнародовать протоколы официальные лица понимали, что это может нанести ущерб его авторитету, хотя высший руководящий состав запрещённой группировки уже знал о его прошлом. Некоторые из членов ИГ критикуют его за сотрудничество с американцами, поэтому он не пользуется единогласной поддержкой и старается держаться в тени. Несмотря на это власти США считают, что он представляет серьёзную опасность.