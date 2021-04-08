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Петербуржцев предупреждают об усилении ветра. Он может быть очень крепким

Пятница в Петербурге будет ветреной

Погода под конец рабочей недели будет слабо располагать к прогулкам: Петербургу обещают ветер, который временами будет задувать в лицо мелкий дождь.

Как сообщает МЧС по Петербургу со ссылкой на управление Гидрометеослужбы, 9 апреля в городе на Неве местами ожидается усиление южного, юго-западного ветра с порывами до 18 метров в секунду. По шкале Бофорта он попадает в категорию «очень крепкий» — такой ломает сучья деревьев и заметно осложняет прогулку тем, кто идёт против ветра.

Ночью в Петербурге ещё подмораживает: столбик термометра опустится до -1…-3 градусов. На дорогах гололедица. Днём потеплеет до +5…+7, выглянет солнце, но во второй половине дня ожидается небольшой дождь. В выходные температура будет медленно ползти вверх и сделает резкий скачок к понедельнику. 12 апреля в городе ждут +17.

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