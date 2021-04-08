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В Петербурге застывший из-за опрокинувшейся фуры участок КАД снова в движении

Фура, перекрывшая участок кольцевой дороги в Петербурге, ждёт эвакуации

Движение по участку КАД, где вечером 8 апреля опрокинулась фура, полностью восстановлено. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Как рассказали изданию в ведомстве, движение восстановлено по всем четырём полосам внутреннего кольца кольцевой автодороги. Повреждённый грузовик в ожидании эвакуации находится в полосе безопасности.

Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Карты»
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Как ранее писала «Фонтанка», около пяти вечера на 37-м километре внутреннего кольца КАД перевернулась фура, заняв четыре полосы. ДТП с большегрузом привело к огромной пробке. Обошлось без пострадавших.

Фото: ФКУ Упродор «Северо-Запад».
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Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Карты»
Фото: ФКУ Упродор «Северо-Запад».

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Комментарии (1)

Pilat
Заголовки в таких случаях просятся такие:
Очередная фура откинула колеса на КАДе не выдержав капиталистических методов производства.
Мир её праху....
Сотни машин, застыли почтить ея память.
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