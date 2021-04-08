Движение по участку КАД, где вечером 8 апреля опрокинулась фура, полностью восстановлено. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Как рассказали изданию в ведомстве, движение восстановлено по всем четырём полосам внутреннего кольца кольцевой автодороги. Повреждённый грузовик в ожидании эвакуации находится в полосе безопасности.
Как ранее писала «Фонтанка», около пяти вечера на 37-м километре внутреннего кольца КАД перевернулась фура, заняв четыре полосы. ДТП с большегрузом привело к огромной пробке. Обошлось без пострадавших.