«Я бы выполнил в 7 раз дешевле». За 37 рекомендаций Минкульт готов заплатить 55 млн

По информации нашего издания, Федеральное «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» 19 апреля подведёт итоги конкурса на разработку методических рекомендаций в сфере сохранения памятников истории и культуры народов России. Максимальная цена контракта — 55 млн рублей (срок исполнения — до 1 декабря 2022 года).

Исходя из технической документации, нужно 37 методичек. Каждая — объёмом 35–40 страниц и на конкретную тему. К примеру, «Исследование и реставрация русских изразцовых печей XVII-XVIII веков» или «Плотницкие работы» или «Дерево как строительный материал». Получается по 1,5 млн за методичку.

Любопытно, что простой поиск по госзакупкам выдаёт сразу несколько уже исполненных контрактов на создание методических рекомендаций, темы которых аналогичны заявленным. Нашлась даже закупка почти идентичная названию Минкульта: «Выполнение части работ по созданию свода методик по сохранению объектов культурного наследия». Цена 2,4 млн рублей, заказчик Роскапстрой. Данную закупку «Фонтанке» прокомментировал доцент кафедры технологии строительных материалов Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета Вадима Староверова (в отрасли 20 лет). — Для выполнения такой работы легко создать временный коллектив авторов. Каждому даже по московским меркам платить по 150 тысяч в месяц в течение полугода. Итого 9 миллионов. Ну допустим, ещё накладные расходы. На деле, при разыгрывании тендера и получении предложений от профильных отраслевых научных и учебных заведений, стоимость была бы реально снижена до 5–7 миллионов. Если бы я взялся, то выполнил бы в 7 раз дешевле. Это абсолютно разумная стоимость, — объяснил эксперт.