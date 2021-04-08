Следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего) в отношении 46-летнего местного жителя, напавшего с ножом на 9-летнего ребёнка.
Как сообщили в региональном управлении СК РФ, по предварительной версии, вечером 8 апреля мальчик пришел в гости к своему другу. Он заглянул с лестничной площадки в приоткрытую дверь квартиры, в которой в этот момент находился мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения. Последний схватил ребёнка и стал затаскивать его внутрь. Мальчик сопротивлялся и громко звал на помощь. Тогда подозреваемый ножом нанёс ему удар в шею.
По данным «Интерфакса», пострадавший ребёнок был доставлен в реанимацию. В настоящий момент угрозы его жизни нет. Нападавшего до приезда Росгвардии и полиции удерживал сосед по подъезду
Злоумышленник задержан. Под тяжестью предъявленных улик он сознался в содеянном и дал признательные показания. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании задержанному меры пресечения.