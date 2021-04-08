FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +6
77.10р91.62р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Пьяный житель Красноярска ранил ножом в шею 9-летнего ребёнка

В Красноярске задержан гражданин, напавший с ножом на 9-летнего мальчика

Следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего) в отношении 46-летнего местного жителя, напавшего с ножом на 9-летнего ребёнка.

Как сообщили в региональном управлении СК РФ, по предварительной версии, вечером 8 апреля мальчик пришел в гости к своему другу. Он заглянул с лестничной площадки в приоткрытую дверь квартиры, в которой в этот момент находился мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения. Последний схватил ребёнка и стал затаскивать его внутрь. Мальчик сопротивлялся и громко звал на помощь. Тогда подозреваемый ножом нанёс ему удар в шею.

По данным «Интерфакса», пострадавший ребёнок был доставлен в реанимацию. В настоящий момент угрозы его жизни нет. Нападавшего до приезда Росгвардии и полиции удерживал сосед по подъезду

Злоумышленник задержан. Под тяжестью предъявленных улик он сознался в содеянном и дал признательные показания. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании задержанному меры пресечения.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Владислав М
Я так понимаю, это всё со слов ребёнка записано. А как было на самом деле? Сомнительно, что сильно пьному мужику будет дело до того, кто там в приоткрытую дверь его квартиры заглядывает. А вот если подросток без разрешения сам проник в квартиру, тут уже совсем другой расклад.
Serg_I
Это не пьяный житель Красноярска - это психически больной житель Красноярска! Пока возвращать "карательную психиатрию" и держать буйных под замком до того, пока они начинают убивать!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний