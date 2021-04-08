Участок федеральной трассы от Петербурга до границы с Белоруссией отремонтируют за 2 млрд рублей

Упрдор «Северо-Запад» (структура «Росавтодора») объявил конкурс на капитальный ремонт участка трассы Р-23 «Псков» от Петербурга до границы с Белоруссией. Из федерального бюджета на это выделят более 2 млрд рублей.



Информация о контракте появилась на портале госзакупок 7 апреля. Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит разработать проектную документацию, обследовать местность на наличие взрывоопасных предметов и провести строительно-монтажные работы. Все должно быть выполнено до 5 октября 2023 года.

