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Участок федеральной трассы от Петербурга до границы с Белоруссией отремонтируют за 2 млрд рублей

«Росавтодор» объявил конкурс на капремонт участка трассы от Петербурга до границы в Белоруссией

Упрдор «Северо-Запад» (структура «Росавтодора») объявил конкурс на капитальный ремонт участка трассы Р-23 «Псков» от Петербурга до границы с Белоруссией. Из федерального бюджета на это выделят более 2 млрд рублей.

Информация о контракте появилась на портале госзакупок 7 апреля. Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит разработать проектную документацию, обследовать местность на наличие взрывоопасных предметов и провести строительно-монтажные работы. Все должно быть выполнено до 5 октября 2023 года.

Согласно техническому заданию, капитальный ремонт будет проводиться в Псковской области на участке дороги протяженностью 13,8 км. Движение во время работ будет ограничено. Прием заявок на конкурс завершится 29 апреля.

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Комментарии (4)

killbeachtrash
Я то же "вздрогнул" - такая длина трассы...неужто воровать перестали ? Смех смехом - взгляните на расценки на строительство дорог и сроки в других странах " болотисто-трудных".
Alexander_5e4cfced16b74
14 км за миллиарда? учитывая что в псковской масса ПЛАТНЫХ дорог?)))
lamer
По-русски не написать? От Петербурга - до РБ, а оказалось, что только в Псковской области. Правильно называется Р-23: Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь.
Вот задаст вам, писателям, Ольга из Росавтодора!!!!!
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