Бутылка коньяка, асфальтобетонная крошка и 300 тысяч взятки отправили экс-главу новгородского ГИБДД в колонию на 7 с половиной лет

Новгородский районный суд признал виновным в получении взятки бывшего начальника УГИБДД России по Новгородской области Владимира Лонского. Ближайшие 7 с половиной лет он проведёт в колонии строгого режима.



Как сообщила 8 апреля региональная прокуратура, судом было установлено, что в феврале 2019 года Лонский получил от гендиректора одной из логистических фирм 300 тысяч рублей и бутылку коньяка за 4 тысячи рублей в виде взятки за организацию сопровождения перевозки крупногабаритного груза по Новгородской области патрульным автомобилем ГИБДД.

