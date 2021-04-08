Бутылка коньяка, асфальтобетонная крошка и 300 тысяч взятки отправили экс-главу новгородского ГИБДД в колонию на 7 с половиной лет

Новгородский районный суд признал виновным в получении взятки бывшего начальника УГИБДД России по Новгородской области Владимира Лонского. Ближайшие 7 с половиной лет он проведёт в колонии строгого режима.
Как сообщила 8 апреля региональная прокуратура, судом было установлено, что в феврале 2019 года Лонский получил от гендиректора одной из логистических фирм 300 тысяч рублей и бутылку коньяка за 4 тысячи рублей в виде взятки за организацию сопровождения перевозки крупногабаритного груза по Новгородской области патрульным автомобилем ГИБДД.
Кроме этого, в мае того же года экс-начальник местной Госавтоинспекции помог знакомому построить гараж, обеспечив тому беспрепятственное выполнение дорожных работ, за что был незаконно вознаграждён 21 кубометром асфальтобетонной крошки.
Свою вину в совершённых преступлениях Лонский признал частично.
Помимо 7,5 лет «строгача», бывший начальник новгородского ГИБДД также наказан штрафом в размере более 1,5 млн рублей и пятилетним запретом занимать должности в госструктурах.
Отметим, что приговор в отношении Владимира Лонского в законную силу пока не вступил, и он ещё может обжаловать его в установленном законом порядке.