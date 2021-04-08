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Три с половиной километра Ропшинского шоссе ремонтируют за 54 миллиона. Движение будет полностью закрыто по ночам

Участок дороги на Ропшинском шоссе в Петербурге длиной 3,5 км отремонтируют почти за 55 млн рублей

На участке Ропшинского шоссе от Санкт-Петербургского шоссе до границы муниципального образования «Петергоф» начались ремонтные работы. Дорожное покрытие обновят на участке длиной 3,48 км. Стоимость работ оценивается в 54,4 млн рублей — около 15,6 млн за километр дороги. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга 8 апреля.

Как уточнили в ведомстве, ремонт будет проводиться этапами, поэтому движение по Ропшинскому шоссе полностью перекрываться не будет. Исключение составит период с 18 по 27 апреля — в эти дни движение по шоссе в ночное время (с 22:00 до 07:00) будет полностью закрыто в направлении от Санкт-Петербургского шоссе до улицы Новые Заводы. Подрядчиком выступает строительная компания «Орион плюс».

Ропшинское шоссе пролегает в историческом районе города и ведет к парку-усадьбе Знаменка. Сейчас этот участок дороги представляет собой двухполосную трассу с грунтовой обочиной. В планах подрядчика ремонт покрытия проезжей части и тротуаров, перестановка и замена бортового камня, восстановление зеленых насаждений. Участок Ропшинского шоссе отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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Комментарии (2)

VictorGugoo
Представляешь сколько скомуниздят?!
artistdmisha
15,6 млн. руб за метр дороги - однако 😱 Наверное все таки 15,6 тыс.руб, да и то как-то дороговато. Метро дороги по цене КамАЗа щебня получается.
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