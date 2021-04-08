Три с половиной километра Ропшинского шоссе ремонтируют за 54 миллиона. Движение будет полностью закрыто по ночам

На участке Ропшинского шоссе от Санкт-Петербургского шоссе до границы муниципального образования «Петергоф» начались ремонтные работы. Дорожное покрытие обновят на участке длиной 3,48 км. Стоимость работ оценивается в 54,4 млн рублей — около 15,6 млн за километр дороги. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга 8 апреля.



Как уточнили в ведомстве, ремонт будет проводиться этапами, поэтому движение по Ропшинскому шоссе полностью перекрываться не будет. Исключение составит период с 18 по 27 апреля — в эти дни движение по шоссе в ночное время (с 22:00 до 07:00) будет полностью закрыто в направлении от Санкт-Петербургского шоссе до улицы Новые Заводы. Подрядчиком выступает строительная компания «Орион плюс».

