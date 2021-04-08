Путин назначил сенатора-коммуниста врио губернатора Ульяновской области

На место губернатора Ульяновской области вместо ушедшего по собственному желанию Сергея Морозова назначен 52-летний сенатор Алексей Русских.
«Принять отставку губернатора Ульяновской области Морозова С.И. <...> Назначить Русских Алексея Юрьевича временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области <...>», — говорится в указе за подписью президента Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля 8 апреля.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Алексей Русских родился в Ижевске. С отличием окончил машфак Бауманки («робототехнические системы») и Академию народного хозяйства («финансы и кредит»), стал кандидатом экономических наук («инвестиции российских предприятий за рубежом»). Депутат Государственной думы РФ пятого, шестого и седьмого созывов от КПРФ (2007–2018). Член Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти Московской области (с 2018 года).
Из 86 субъектов РФ 76 возглавляют единороссы, либо беспартийные, которых поддержала или выдвинула «Единая Россия». Представители КПРФ руководят Хакасией (Валентин Коновалов), Орловской областью (Андрей Клычков), члены ЛДПР — Хабаровским краем (Михаил Дегтярёв), Владимирской (Владимир Сипягин) и Смоленской областями (Алексей Островский). Справедливоросс Олег Николаев возглавляет Чувашию.