Роскомнадзор подал иск к Первому каналу. Тот показал сюжет СМИ-иноагента без маркировки

Как сообщает 8 апреля РБК, протокол был составлен из-за показа в эфире Первого канала 11 марта 2021 года в программе «Время покажет» сюжета телеканала «Настоящее время», внесённого Минюстом РФ в перечень иноагентов в связи с его финансированием через гранты конгрессом США.

Роскомнадзор подал иск к Первому каналу за использование в ток-шоу «Время покажет» фрагмента сюжета СМИ-иноагента без указания его статуса. Об этом свидетельствуют данные базы «Электронное правосудие». Первое заседание по иску назначено на 6 мая.

В выпуске от 11 марта ведущие ток-шоу обсуждали с гостями новую политику США после вступления на пост президента Джо Байдена, представление российского посольства в адрес британского МИДа из-за программ влияния на русскоязычное медиапространство в стране, а также возобновление боев в Донбассе и нападение на офис микрокредитной организации в Северодвинске. При этом в интернет-версии программы, опубликованной на сайте Первого канала, использовавшегося в эфире сюжета «Настоящего времени» уже не было, уточняет агентство.



Напомним, что, согласно поправкам в российское законодательство, вступившим в силу 1 марта 2021 года, за производство и распространение материалов иноагента, в том числе в Интернете, без специальной маркировки теперь может грозить штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей. При этом в Роскомнадзоре ранее отмечали, что форма такой маркировки пока не утверждена, поэтому редакция СМИ должна сформулировать и разместить её самостоятельно.

