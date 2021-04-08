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На КАД Петербурга опрокинулась фура. Пробка уже достигла трех километров

Фура перегородила петербургскую кольцевую автодорогу

На КАД Петербурга неподалеку от развязки с Шафировским проспектом опрокинулась фура. Об этом 8 апреля сообщили в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП».

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«На 38-м км внутренней стороны КАД у развязки с Шафировским проспектом поперек дороги лежит грузовик. О пострадавших неизвестно. Проезд только по одной полосе», — пишет очевидец.

В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» уточнили, что ДТП произошло на 37-м километре внутреннего кольца около 16:45. «В результате ДТП оказались заняты первая, вторая, третья и четвертая полосы внутреннего кольца КАД. Проезд осуществляется по полосе безопасности. На участке образовался автомобильный затор протяженностью около трех километров», — говорится в сообщении Упрдора. В ведомстве добавили, что, по предварительной информации, обошлось без серьезных травм.

Экстренный вызов Санкт-Петербург / vk.com

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