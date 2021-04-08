«На 38-м км внутренней стороны КАД у развязки с Шафировским проспектом поперек дороги лежит грузовик. О пострадавших неизвестно. Проезд только по одной полосе», — пишет очевидец.
В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» уточнили, что ДТП произошло на 37-м километре внутреннего кольца около 16:45. «В результате ДТП оказались заняты первая, вторая, третья и четвертая полосы внутреннего кольца КАД. Проезд осуществляется по полосе безопасности. На участке образовался автомобильный затор протяженностью около трех километров», — говорится в сообщении Упрдора. В ведомстве добавили, что, по предварительной информации, обошлось без серьезных травм.
Экстренный вызов Санкт-Петербург / vk.com