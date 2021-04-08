Уголь в мешке. Искандар Махмудов лишился пробы в Усть-Луге

автор фото Евгений Павленко/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Но кое-кому придется заплатить. Это ОТП Банк, который не за того поручился и теперь в ответе. Процесс в Арбитражном суде Москвы на первые 30,7 млн рублей он проиграл — решение опубликовано 7 апреля, но оно не вступило еще в законную силу.

ОТП Банку, конечно, не повезло. Он поручился за ООО «Строительные технологии» (СТ) Александраса Народискиса в контракте, где СТ взялись построить системы отбора проб на двух контейнерных линиях, расположенных на складе АО «Ростерминалуголь» (РТУ) в порту Усть-Луга. Сумма контракта превышала 122 млн рублей, все случилось в прошлом феврале. РТУ отправил 30,6 млн аванса и стал ждать результата — не дождался. В сентябре контракт расторг и попытался вернуть аванс — снова не получилось. Так вместо «Строительных технологий» оппонентом «Ростерминалугля» стал ОТП Банк, надо полагать, для самого себя неожиданно.



Сегодня у РТУ два процесса с банком в московском арбитраже, общая сумма претензий превышает 50 млн рублей.

Пробоотборное оборудование установлено на всех морских терминалах. Оно необходимо для сортировки грузов и для спокойствия покупателей: после взятия проб в порту они уверены, что на судно загружено именно то, чего они ждут. «Ростерминалуголь» к тому же сортирует уголь прямо на терминале, формируя там судовые партии разных сортов. А еще РТУ — абсолютный лидер российских портов Балтики по морской перевалке угля: 26,5 млн тонн из 45 млн в 2020 году. Считается самым современным угольным терминалом на Северо-Западе. Управляет им АО «Уральская горно-металлургическая компания» Искандара Махмудова.

Спор в московском арбитраже — не дело принципа. Представитель РТУ более чем конкретно сформулировал экономику вопроса. Если к началу 2021 года пробоотборное оборудование на конвейерах не появится, компания не сможет увеличить объемы перевалки. Потому что без современного способа отбора проб такое невозможно.



«В случае если … установка пробоотборного оборудования не будет завершена в указанный срок, истец в соответствии с заключенными договорами перевалки лишается права потребовать у клиента увеличения объемов перевалки и, соответственно, утрачивает интерес в возведении указанного объекта», — заявил суду представитель усть-лужского терминала.

Судя по содержимому мотивировочной части решения суда, оно в указанный срок не появилось. Выяснить это в РТУ автору статьи не удалось — там традиционно не реагируют на редакционные запросы.

Оценить проблему помог Александр Головизнин, директор по направлению «Логистика и аналитика» ООО «Морстройтехнология» — крупнейшего в регионе проектировщика гидросооружений.

«Ростерминалуголь» сегодня — один из самых эффективно отлаженных механизмов российского портового бизнеса. Его объемы грузооборота показывают: там умеют извлекать пользу из каждой мелочи. Конечно, кардинально увеличить перевалку они уже не смогут — просто не хватит мощностей. Но, скажем, на 1 млн тонн в год, думаю, реально. При стоимости перевалки 1 тонны угля в $ 10 дополнительный миллион тонн позволяет дополнительно заработать $ 10 млн», — сказал эксперт.



По словам Александра Головизнина, представить, что часть угля на терминале не подвергается апробированию, невозможно. Но без современного оборудования это делается дедовскими методами — фигурально выражаясь, вёдрами. Работник сюрвейерной компании достает порцию угля со склада и относит ее на взятие проб. Это допустимо с точки зрения соблюдения интереса владельца груза, но не имеет никакого отношения к технологическому усовершенствованию процесса.

Опубликованное 7 апреля решение Арбитражного суда Москвы — первый этап судебной кампании, которую «Ростерминалуголь» развернул против ОТП Банка. Впереди апелляция этого решения и второй процесс с теми же участниками, начавшийся 8 апреля.

Из мотивировочной части решения видно, что банкиры с позицией стивидора не согласны. Представители банка ссылались на нарушения «Ростерминалуглем» условий договора, однако судья Елена Скворцова была категорична:

«Суд полагает, что какие-либо подтверждения недобросовестности истца, а также признаки его неосновательного обогащения в рассматриваемом случае отсутствуют…» — написала она в решении.



Предложение о комментарии в ОТП Банке на момент выхода статьи проигнорировали.

Ставшие конфликтом события происходили, когда генеральным директором «Строительных технологий» был Борис Глахенгаузен — он возглавил компанию спустя 18 дней после подписания контракта. От комментариев бизнесмен отказался, сославшись на то, что все договоренности были достигнуты до того, как он сел в директорское кресло.

Лев Годованник, специально для «Фонтанки.ру»

