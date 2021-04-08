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Путин раскритиковал чиновников за срыв сроков по медицинским объектам

Путин остался недоволен низкой скоростью улучшения доступности медицины

Владимир Путин в режиме видеоконференции разобрал с руководством правительства реализацию его посланий Федеральному собранию 2019 и 2020 годов. И остался недоволен медицинской составляющей.

Как пишет «Российская газета» 8 апреля, по словам Владимира Путина, программа по созданию доступной первичной медико-санитарной помощи не завершена в 23 регионах страны. А по состоянию на 10 января около 20% объектов первичного звена здравоохранения не были созданы в срок.

Стагнирует и закупка мобильных медкомплексов для небольших населенных пунктов, в которых живут от 100 до 2000 человек.

«На 2019–2020 годы поставлено 985 при плане 1000, — резюмировал Путин. — Это отражается на людях, на жизни людей, на получении медицинской помощи».

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Комментарии (4)

antuziast
Любое упоминание о «праведном недовольстве» этого человека вызывает тоскливую ухмылку... всё не в его пользу !
jump
Начальник должен быть иногда плохим. Пожурит а потом премию даст и все хорошо. Рабочий процесс идет...ко дну.
Mikle776
Все время президент чем то недоволен... а как граждане то недовольны такой жизнью!!! но вынуждены терпеть, так как все зависит от президента...
почему то сменить они его не могут или не хотят... парадокс
зы а не!!! бывает доволен! Когда супер-пупер ракеты летают, а так же тем, что аж три вакцины можно продавать за твердую валюту!
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