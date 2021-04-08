Путин раскритиковал чиновников за срыв сроков по медицинским объектам

Владимир Путин в режиме видеоконференции разобрал с руководством правительства реализацию его посланий Федеральному собранию 2019 и 2020 годов. И остался недоволен медицинской составляющей.



Как пишет «Российская газета» 8 апреля, по словам Владимира Путина, программа по созданию доступной первичной медико-санитарной помощи не завершена в 23 регионах страны. А по состоянию на 10 января около 20% объектов первичного звена здравоохранения не были созданы в срок.

Стагнирует и закупка мобильных медкомплексов для небольших населенных пунктов, в которых живут от 100 до 2000 человек.