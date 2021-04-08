Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, пожарных на улицу Матроса Железняка, 21, вызвали в начале пятого часа вечера. Горела трёхкомнатная квартира на первом этаже, к 16:45 пожар локализовали.
«Выгорела комната площадью 10 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве.
Читатель «Фонтанки» Александр рассказал, что из пятиэтажки на Матроса Железняка спасатели выводили людей — соседей погорельцев сверху. «Докоптило доверху. Людей выводили в специальных защитных масках, — говорит он и добавляет: — Кот погиб — задохнулся. Женщина плакала».