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На Матроса Железняка тушили квартиру. Очевидцы рассказывают о женщине, оплакивающей кота

Кот погиб в квартирном пожаре на Матроса Железняка

Квартирный пожар произошёл в пятиэтажном доме в Приморском районе Петербурга 8 апреля. Люди не пострадали, но без жертв не обошлось.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, пожарных на улицу Матроса Железняка, 21, вызвали в начале пятого часа вечера. Горела трёхкомнатная квартира на первом этаже, к 16:45 пожар локализовали.

«Выгорела комната площадью 10 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве.

Читатель «Фонтанки» Александр рассказал, что из пятиэтажки на Матроса Железняка спасатели выводили людей — соседей погорельцев сверху. «Докоптило доверху. Людей выводили в специальных защитных масках, — говорит он и добавляет: — Кот погиб — задохнулся. Женщина плакала».

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Комментарии (1)

Komarinsk2019
Алкаш какой-нибудь нажрался, а погиб кот...
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