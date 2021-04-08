Власти Петербурга хотят привить от коронавируса иностранных студентов

«Наша позиция заключается в том, что да, однозначно нужно проводить вакцинацию от коронавируса среди иностранных студентов Петербурга, впрочем, не только студентов, но и тех, кто работает в городе, не являясь гражданином РФ. Там есть некоторые сложности, связанные с вопросом оформления, но мы вышли в Минобрнауки РФ», — заявил Княгинин и выразил надежду на скорое решение вопроса.

В ближайшее время на уровне правительства будет принято решение о вакцинации иностранных студентов в Петербурге. Об этом 8 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора города Владимира Княгинина.

Ранее СМИ писали, что граждане других государств, которые учатся в вузах Петербурга, тоже хотели бы привиться, но пока для вакцинации нужен российский паспорт.

Княгинин уверен, что вакцины хватит всем, тем более иностранных студентов в городе не так много — примерно 30 тысяч человек. Препарата в Петербурге достаточно. Вице-губернатор указал и на то, что наш город всегда был интернациональным и вакцинация иностранных граждан, проживающих в Северной столице, будет способствовать формированию коллективного иммунитета.

При этом чиновник посетовал на низкие темпы вакцинации среди студентов в целом.

«Даже если молодежь переносит коронавирус легче, чем пожилые люди, мы все живем вместе, и вакцинация — это в первую очередь забота о жителях Петербурга старшего поколения», — цитирует Княгинина ТАСС.



С начала прививочной кампании в Петербург поступило почти 600 тыс. доз, больше 300 тыс. горожан полностью завершили цикл вакцинации.