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Перевернувшаяся фура прилегла поперёк «Скандинавии». Грузовик объезжают по обочине

Большегруз перегородил участок трассы А-181 под Выборгом

Грузовик перегородил участок трассы А-181 «Скандинавия» в результате ДТП. Авария случилась на 173-м километре федеральной автодороги «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти.

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По предварительным данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около трёх часов дня 8 апреля водитель грузового автомобиля с прицепом не справился с управлением, из-за чего машина опрокинулась. «В настоящее время заняты две полосы движения. Легковые автомобили проезжают по обочине. Проезд грузовиков невозможен», — доложили в ведомстве.

К счастью, обошлось без пострадавших. На место происшествия вызваны эвакуаторы и спецтехника.

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Комментарии (1)

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