Грузовик перегородил участок трассы А-181 «Скандинавия» в результате ДТП. Авария случилась на 173-м километре федеральной автодороги «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти.
По предварительным данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около трёх часов дня 8 апреля водитель грузового автомобиля с прицепом не справился с управлением, из-за чего машина опрокинулась. «В настоящее время заняты две полосы движения. Легковые автомобили проезжают по обочине. Проезд грузовиков невозможен», — доложили в ведомстве.
К счастью, обошлось без пострадавших. На место происшествия вызваны эвакуаторы и спецтехника.