Блогеры, засыпавшие машину попкорном, дали о себе знать 8 апреля. Видео стало первым для нового YouTube-канала, отрывки перед этим выложили в Instagram и TikTok. Попкорн там не только насыпают в салон автомобиля, в нём лежат и его же едят.
Автомобиль не пострадал. Молодые люди при работе со сладким реквизитом соблюдали меры предосторожности, а машину, как заверяют, после съёмки отправили на мойку. В аварию на арендованном «Рено» не попадали, битый бампер на снимке — от «Фольксвагена Поло».
«Фото, где якобы машина "Яндекс.Драйва" брошена на льду и разбита, — фотошоп. Это можно понять по бамперу автомобиля», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе компании.