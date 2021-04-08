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Быль и небыль в истории с попкорном в Петербурге: кукуруза была, но каршеринг уничтожили фотошопом

В «Яндексе» рассказали, куда исчез каршеринг с попкорном в Петербурге

Засыпанный попкорном каршеринг, сфотографированный на льду Васильевского острова в Петербурге, остался там ненадолго. В «Яндекс.Драйве» присмотрелись к снимкам, отметили несоответствия, но претензий не имеют.

Блогеры, засыпавшие машину попкорном, дали о себе знать 8 апреля. Видео стало первым для нового YouTube-канала, отрывки перед этим выложили в Instagram и TikTok. Попкорн там не только насыпают в салон автомобиля, в нём лежат и его же едят.

Автомобиль не пострадал. Молодые люди при работе со сладким реквизитом соблюдали меры предосторожности, а машину, как заверяют, после съёмки отправили на мойку. В аварию на арендованном «Рено» не попадали, битый бампер на снимке — от «Фольксвагена Поло».

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«Фото, где якобы машина "Яндекс.Драйва" брошена на льду и разбита, — фотошоп. Это можно понять по бамперу автомобиля», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе компании.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

sheriff02
Но вы же схавали все г..но, которое накинули в соцсетях по этой новости, и бамперы, и прочее, да? И опубликовали его ранее у себя. Как обычно, а зачем проверять?
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