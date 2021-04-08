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ФАС анализирует последствия роста тарифов на связь из-за внедрения проекта «Доступный интернет»

ФАС проверит «Доступный интернет»

Федеральная антимонопольная служба анализирует рост тарифов для абонентов и последствия для операторов связи от внедрения проекта «Доступный интернет». Об этом сообщает ТАСС 8 апреля со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Операторы связи в конце марта 2020 года оценили дополнительные затраты на реализацию нового проекта в 110 млрд рублей. Такая сумма, по их мнению, способна обеспечить гражданам бесплатный доступ к социально значимым ресурсам.

В экспериментальном проекте от Минцифры «Доступный интернет» был запущен в апреле 2020 года. В нем участвуют провайдеры домашнего интернета «Ростелеком», «ЭР-Телеком», МТС, NetByNet, «Вымпелком» и виртуальный мобильный оператор «СберМобайл», работающий на сети Tele2. Согласно концепции «Доступного интернета», абоненты могут получать бесплатный доступ к 371 сервису — соцсетям, сайтам телеканалов и ряду интернет-магазинов. Список этих ресурсов полностью формирует правительство.

Как сообщает «Коммерсантъ», некоторые операторы не согласны с итоговым списком сайтов и серверов. В Tele2 и «Вымпелкоме» считают, что предоставлять бесплатный доступ нужно к государственным и муниципальным ресурсам, например к «Госуслугам» и сайтам медучреждений для записи к врачу онлайн. Коммерческие ресурсы, такие, как онлайн-магазины, отнимают значительный объем трафика и сказываются на стоимости связи.

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Комментарии (1)

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Как они будут отделять бесплатный трафик услуг от платного трафика рекламы, которая лезет из всех щелей?
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