Кто тут в авторы последний? Суд в Петербурге разрешил львиный конфликт

Октябрьскому районному суду почти год пришлось рассматривать скульптуру льва, чтобы определиться с решением по иску о защите авторского права. Как сообщает объединенная пресс-служба судов 8 апреля, за справедливостью к ним обратилась автор хищника Нина Спивак. Ответчиком выступал владелец семейного интернет-магазина по созданию и продаже скульптур львов Сослан Наниев, который работает под лозунгом «Где, как не в Петербурге».

Авторское право на копию каирского льва отстаивала в суде скульптор Нина Спивак. Но не только не получила полмиллиона, но и оказалась должна.

Спивак в своем иске утверждала, что является автором скульптуры каирского льва (высота 1100 мм, длина основания 850 мм, ширина основания 400 мм), который создан ее собственным творческим путем. А ответчик копирует эту работу и продает её в своем магазине, не имея от нее разрешения на указанное произведение. Она просила суд признать работу авторской и взыскать с Наниева компенсацию в размере 500 000 руб. А также заставить его убрать все упоминания этой скульптуры со своего сайта и его страниц в социальных сетях. А в отношении проданных экземпляров льва указать имя автора.



Владелец магазина нарушения авторского права признавать не хотел и просил наказать Спивак возмещением всех его судебных расходов на этот процесс.



Во время заседаний, которые начались еще в марте 2020 года, выяснилось, что Наниев нанял Спивак для того, чтобы сделать модель для снятия формы скульптуры каирского льва. Сам лев является частью композиции моста Каср-Эль-Нил в столице Египта и был создан в 1873 году скульптором Анри Жакмаром. За работу Спивак получила от Наниева 90 000 рублей и срок изготовления — один месяц. Денежные средства истец получила, что в процессе не отрицала. И в конце ноября, после устранения недостатков, она передала ответчику форму для отливки скульптуры каирского льва. После этого автор узнала, что заказчик стал предлагать к продаже в сети Интернет скульптуры, изготовленные с помощью данной формы.

