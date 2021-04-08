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В Екатеринбурге фотографа заставили убирать снег у суда за работу на митинге. А его коллегам-помощникам вызвали полицию

Полиция приехала проверить, как журналисты убирают улицы в Екатеринбурге за работу на митинге

Екатеринбургские журналисты в знак солидарности вышли чистить улицу у Кировского районного суда вместе с их приговоренным коллегой. Их попытались разогнать охранники и полиция.

Как пишет E1.RU 8 апреля, фотограф местного портала 66.RU Алексей Школа был отправлен на общественные работы за то, что освещал акции протеста в поддержку Навального 23 января. Его отправили убирать снег у Кировского районного суда. В знак солидарности вместе с ним за лопаты взялись и его коллеги из E1.RU, Znak.com, 66.RU, It's My City и других изданий города.

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Когда журналисты вышли к зданию суда, к ним неожиданно подошел судебный пристав, который пригрозил вызвать полицию, потому что их работы не согласованы. И правоохранители действительно приехали, но все закончилось мирно.

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Комментарии (1)

zenotr
служищие уже всего боятся и вслучае чего сразу омон вызывают, оишь бы угодить царю
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