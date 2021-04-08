Дальше, но дешевле. Спрос на жилье в областном пригороде перестал сокращаться впервые за пять лет

В 2020 году в пригородных районах Ленинградской области впервые за пять лет остановилось падение спроса на новостройки. Более того, вывод новых объектов здесь вырос на 7% в сравнении с 2019 годом, в то время, как в Петербурге этот показатель снизился на 24%.



По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», с 2016 по 2019 год доля пригородной зоны в структуре спроса снизилась с 36% до 21%. Однако 2020 год стал переломным — падение спроса на жилье в пригородных локациях остановилось. Появились новые предложения, за год совокупный объем вывода новых объектов. На фоне сокращения предложения и значительного роста цен в Петербурге недвижимость в пригородных локациях стала бюджетной альтернативой жилью в городской черте, но в отдаленных локациях. По прогнозам экспертов, в перспективе значительный интерес будут представлять областные проекты КОТ с полноценной жилой средой, включая инфраструктуру. Важным преимуществом будет близость к КАД, расположение в активно развивающихся кластерах либо в перспективных локациях — например, Мурино-Бугры, Лаврики, Новоселье, Янино, Новосаратовка.

