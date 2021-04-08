Туктамышева стала капитаном сборной России на командном чемпионате мира по фигурному катанию

Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева выбрана капитаном сборной России на предстоящем командном чемпионате мира по фигурному катанию, который пройдет в японской Осаке с 15 по 18 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе турнира 8 апреля.



Туктамышева в третий раз выступит на командном чемпионате мира. В 2015 году в составе российской команды она стала серебряным призером, а в 2019-м — бронзовым. Из нынешнего состава национальной команды Туктамышева является самой опытной российской участницей командных соревнований.

