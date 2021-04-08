«По собственному желанию»: ушел в отставку знаменитый судья Карпов, отправивший за решетку Белых, Фургала и Калви

Судья Басманного суда Москвы Артур Карпов, в свое время отправивший в СИЗО основателя Baring Vostok Майкла Калви, губернаторов Никиту Белых и Сергея Фургала и выбравший домашний арест для оппозиционера Алексея Навального, решил уйти в отставку.
Как заявила «Новой газете» 8 апреля пресс-секретарь суда Ирина Морозова, Артур Карпов, который работал в суде с 2007 года, ушел в отставку по собственному желанию, про причины ухода и планы ничего не говорил. Источник «Открытых медиа» уточнил, что 51-летний Карпов написал прошение об отставке в связи с выходом на пенсию.
Карпов находится в «списке Магнитского», в числе лиц, которые, по мнению его составителей, ответственны за содержание под стражей, жестокое обращение и смерть Сергея Магнитского и грубые нарушения прав человека в России. Против него введены санкции в ряде западных стран.
Именно судья Карпов в 2011–2013 годах отказывал в жалобах матери и коллеге Сергея Магнитского на незаконное посмертное преследование и бездействие в расследовании обстоятельств его смерти, неоднократно выносил постановления об аресте и продлении сроков ареста фигурантам «болотного дела», отправил в СИЗО украинскую летчицу Надежду Савченко, экс-губернатора Кировской области Никиту Белых и основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви. В 2014 году Карпов изменил меру пресечения Алексею Навальному с подписки на домашний арест по делу «Ив Роше». Он же отправил под домашний арест бывшего министра экономразвития Алексея Улюкаева.