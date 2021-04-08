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Роспотребнадзор назвал одну из открытых для россиян стран основным поставщиком мутировавших штаммов коронавируса

Попова: Мутировавший коронавирус в Россию чаще всего завозят из Турции

Новые варианты SARS-CoV-2 в большинстве случаев попадают в Россию из Турции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Самое значимое количество завезенных штаммов — это из Турции, штаммов мутировавших. Это высокий риск сегодняшнего дня, он очевиден, он признан всеми», — сказала она в интервью радио «Комсомольская правда» (цитата по ТАСС).

Эта страна в данный момент переживает новый всплеск заболеваемости, отметила Попова. Показатель за несколько недель вырос «почти в 4 раза». В Турции регистрируется больше 40 тысяч новых случаев в сутки.

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Комментарии (2)

Так нечего открывать было. Или Эрдоган обидется?
lamer
Всякую дрянь тащат из этих зарубежьев.
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