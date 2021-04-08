Гендиректор «Уфы» о наказании сотрудника, написавшего матерное сообщение в Twitter: Переведём его в TikTok

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов высказался о нецензурном сообщении в твиттере клуба о матче Кубка России с «Ахматом» (0:1). В интервью сайту «Чемпионат.com» 8 апреля он рассказал о наказании сотрудника, который допустил подобное.
«На судейскую ошибку никто не обратил внимания, никто не высказался. Зато все заметили ошибку SMM-щика. Это говорит о том, что мы перестали смотреть сам футбол и начали наблюдать за нефутбольными вещами. Станем наказывать сотрудников, как наказывают судей. Будем переводить их из Instagram в Twitter, потом в TikTok. А потом через некоторое время обратно возвращать», — подчеркнул Газизов.
Матч «Уфа» — «Ахмат» прошел 7 апреля. В официальном твиттере уфимской команды опубликовали видео момента на 89-й минуте игры, в котором игрок «Ахмата» якобы нарушает правила против футболиста «Уфы». Матч обслуживал судья Евгений Кукуляк.
«Ку-ку... (нецензурное выражение. — Прим. ред.)! Если это не пенальти, то что это?» — говорилось в сообщении башкирского клуба в твиттере. Позже «Уфа» извинилась, объяснив это ошибкой при использовании T9, однако сам пост до сих пор не удалила.