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Гендиректор «Уфы» о наказании сотрудника, написавшего матерное сообщение в Twitter: Переведём его в TikTok

Гендиректор «Уфы» прокомментировал скандальный пост в клубном твиттере

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов высказался о нецензурном сообщении в твиттере клуба о матче Кубка России с «Ахматом» (0:1). В интервью сайту «Чемпионат.com» 8 апреля он рассказал о наказании сотрудника, который допустил подобное.

«На судейскую ошибку никто не обратил внимания, никто не высказался. Зато все заметили ошибку SMM-щика. Это говорит о том, что мы перестали смотреть сам футбол и начали наблюдать за нефутбольными вещами. Станем наказывать сотрудников, как наказывают судей. Будем переводить их из Instagram в Twitter, потом в TikTok. А потом через некоторое время обратно возвращать», — подчеркнул Газизов.

Матч «Уфа» — «Ахмат» прошел 7 апреля. В официальном твиттере уфимской команды опубликовали видео момента на 89-й минуте игры, в котором игрок «Ахмата» якобы нарушает правила против футболиста «Уфы». Матч обслуживал судья Евгений Кукуляк.

«Ку-ку... (нецензурное выражение. — Прим. ред.)! Если это не пенальти, то что это?» — говорилось в сообщении башкирского клуба в твиттере. Позже «Уфа» извинилась, объяснив это ошибкой при использовании T9, однако сам пост до сих пор не удалила.

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