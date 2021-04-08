Приплыли: детский бассейн в жилом доме Новой Охты закроют после жалоб жильцов в прокуратуру

Детский плавательный бассейн на первом этаже жилого дома возмутил жильцов. Один из них пожаловался в прокуратуру. Разбираться в конфликте будет суд.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства 8 апреля, сотрудники после жалобы петербурженки провели проверку. В ходе неё было установлено, что на первом этаже одного из домов ЖК в Красногвардейском районе с февраля 2021 года действительно работает детский бассейн «Аква Стар», арендуя коммерческое помещение.
По закону бассейны могут размещаться в отдельных зданиях либо занимать пристройку или быть встроенными в здания общественного назначения, отмечают в прокуратуре. Жилые дома в этот перечень не входят.
Результаты проверки, говорящие о том, что «Аква Стар» занимает помещение незаконно, подтвердили и эксперты Северного филиала Центра гигиены и эпидемиологии по Санкт-Петербургу.
Прокуратура направила иск в Красногвардейский районный суд об обязании расторжения договора аренды и освобождении помещения.