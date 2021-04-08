Волонтёр штаба Навального получила 10 суток за нахождение у «ИК-2 Покров»

Петушинский районный суд Владимирской области арестовал волонтёра штаба Навального Кристину Рамирес на 10 суток за нахождение у ИК-2 в Покрове. Об этом сообщает 8 апреля телеграм-канал «Апология протеста» со ссылкой на адвоката Алексея Цветкова.



Девушка своим присутствием у колонии создавала помехи, заключил суд. Её признали виновной по ч. 3 ст. 20.2.2 КоАП РФ — массовое пребывание граждан, создавшее помехи, совершенное на территориях, непосредственно прилегающих к территориям и зданиям учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы.