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Волонтёр штаба Навального получила 10 суток за нахождение у «ИК-2 Покров»

Участница акции у колонии в Покрове арестована на 10 суток

Петушинский районный суд Владимирской области арестовал волонтёра штаба Навального Кристину Рамирес на 10 суток за нахождение у ИК-2 в Покрове. Об этом сообщает 8 апреля телеграм-канал «Апология протеста» со ссылкой на адвоката Алексея Цветкова.

Девушка своим присутствием у колонии создавала помехи, заключил суд. Её признали виновной по ч. 3 ст. 20.2.2 КоАП РФ — массовое пребывание граждан, создавшее помехи, совершенное на территориях, непосредственно прилегающих к территориям и зданиям учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы.

Полиция задержала Рамирес рядом с исправительной колонией № 2 в Покрове накануне, оставив в отделении на ночь. В её протоколе, по словам адвоката, указано, что в тот день у ИК-2 прошла акция, в которой приняли участие 100 человек. Эти данные идентичны тому, что было написано в протоколах участников схода 6 апреля.

Защита Рамирес намерена обжаловать решение суда.

За участие в акции у «ИК-2 Покров», которая состоялась 6 апреля, Петушинский районный суд Владимирской области арестовал на девять суток сторонницу Алексея Навального Ксению Пахомову, по восемь суток ареста получили председатель пермского отделения профсоюза «Альянс врачей» (признан иноагентом в РФ) Артем Борискин и зампредседателя пермского «Альянса врачей» Валерия Меркулова.

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Комментарии (11)

RemyMartin
- я же не знаю, что у вас не везде можно ходить.
- У нас вот везде можно. (с)
kusto
«создавала помехи» - так можно любого засадить за решетку, так как субъективное мнение. Докатились, блин.
DMaster
Прелестно. Если зона находится где-то в черте города (как старые Кресты) и на дорогах рядом собирается пробка - всем в пробке штраф!
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