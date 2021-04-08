Реставраторы уникального средневекового замка в Выборге сделали открытие.
Как сообщает 8 апреля правительство Ленинградской области в своём телеграм-канале, в здании тюрьмы обнаружено сводчатое помещение, о котором прежде ничего не было известно. «Сейчас продолжается расчистка помещения. Предварительно его можно датировать XVI–XVII веком. Как оно использовалось, пока остаётся загадкой для специалистов», — рассказал председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.
Выборгский замок — один из немногочисленных полностью сохранившихся памятников западноевропейского средневекового военного зодчества в России. Это древнейшее укрепление в Выборге, восходящее к XIII веку. Сейчас ведётся его реставрация.
В 2020–2022 годах из федерального бюджета было направлено 333,3 миллиона рублей на реставрацию первого и второго корпусов Арсенала и башни святого Олафа (она откроется в 2022 году). В конце марта Минкульт дополнительно направил замку 254,3 миллиона рублей.