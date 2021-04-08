Беспорядки в Северной Ирландии на фоне брексита и коронавирусных ограничений вышли на новый уровень. Протестующие сожгли двухэтажный автобус, напали на полицейских и журналиста.

Как сообщает Telegraph, в Белфасте манифестанты угнали двухэтажный автобус, после чего бросили в него бомбу с бензином. Машина сгорела. Кроме того, сообщается о нападении на фотокорреспондента, который освещал беспорядки, и полицейских.

«Я глубоко обеспокоен насилием в Северной Ирландии, особенно нападениями на полицейских, которые защищают общество и бизнес, нападениями на водителя автобуса и нападением на журналиста. Способ разрешения разногласий — это диалог, а не насилие или преступность», — написал в Twitter премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.