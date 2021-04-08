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Бензиновую бомбу бросили в автобус в Северной Ирландии. Беспорядки осудил Борис Джонсон

Беспорядки в Северной Ирландии набирают обороты

Беспорядки в Северной Ирландии на фоне брексита и коронавирусных ограничений вышли на новый уровень. Протестующие сожгли двухэтажный автобус, напали на полицейских и журналиста.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
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Как сообщает Telegraph, в Белфасте манифестанты угнали двухэтажный автобус, после чего бросили в него бомбу с бензином. Машина сгорела. Кроме того, сообщается о нападении на фотокорреспондента, который освещал беспорядки, и полицейских.

«Я глубоко обеспокоен насилием в Северной Ирландии, особенно нападениями на полицейских, которые защищают общество и бизнес, нападениями на водителя автобуса и нападением на журналиста. Способ разрешения разногласий — это диалог, а не насилие или преступность», — написал в Twitter премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По итогам протестных акций на прошлой неделе были задержаны девять человек, в том числе 13-летний подросток. Они били витрины и забрасывали стражей порядка камнями.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

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Комментарии (1)

Dirty Harry
варвары какие то , уничтожают свой дом , осуждаю
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