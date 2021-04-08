Двухметровый полосатый варан наведался в супермаркет в городе Накхонпатхом в Таиланде.
Как сообщают 8 апреля «Вести», посетительница магазина сняла «шопинг» дикого зверя на видео. По выражению Fox News, люди попрятались за стеллажами и наблюдали, как рептилия «выбирает себе молоко по вкусу». «Это опасные животные, особенно когда они злятся, поэтому я не двигалась. Думаю, в супермаркетах есть товары, которые интересуют даже ящериц», — рассказала автор ролика.
Варан попытался открыть холодильник, а затем забрался прямо по товарам на полках под самый потолок, ближе к кондиционеру. Оттуда его и эвакуировали специалисты по отлову животных. Они аккуратно погрузили его в машину и отвезли к ближайшему каналу — большую часть жизни полосатые вараны проводят в воде. Эксперты полагают, то именно засушливая погода заставила зверя отправиться в город на поиски лучшей жизни.
Полосатые вараны вырастают до 3 метров в длину. Они питаются в основном рыбой, змеями и лягушками, но порой становятся мусорщиками и копаются на свалках.