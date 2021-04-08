Соцработника в Иркутске заподозрили в хищении 25 миллионов у детей-сирот

Иркутские полицейские задержали социального работника, подозреваемого в хищении более 25 миллионов рублей у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Как сообщили 8 апреля в пресс-службе МВД РФ, предварительно установлено, что работник органов опеки и попечительства, используя своё служебное положение, в сговоре с опекунами подготавливала поддельные распоряжения на снятие денежных средств детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Данные документы позволяли злоумышленникам обналичивать накопительные пособия, положенные их подопечным по достижении 18-летнего возраста. При этом, получив деньги, около половины суммы чиновница оставляла себе и тратила на личные нужды.
По версии следствия, таким образом подозреваемые распорядились денежными средствами как минимум 36 детей в возрасте от 4 до 15 лет, нанеся им ущерб, превышающий 25 миллионов рублей.
По факту хищения денег у иркутских детей-сирот возбуждены уголовные дела по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения, совершённое в составе преступной группы, в особо крупном размере).