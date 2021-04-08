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Соцработника в Иркутске заподозрили в хищении 25 миллионов у детей-сирот

В Иркутске полиция задержала местного соцработника, подозреваемого в хищении свыше 25 млн рублей, выделенных для детей-сирот

Иркутские полицейские задержали социального работника, подозреваемого в хищении более 25 миллионов рублей у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Как сообщили 8 апреля в пресс-службе МВД РФ, предварительно установлено, что работник органов опеки и попечительства, используя своё служебное положение, в сговоре с опекунами подготавливала поддельные распоряжения на снятие денежных средств детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Данные документы позволяли злоумышленникам обналичивать накопительные пособия, положенные их подопечным по достижении 18-летнего возраста. При этом, получив деньги, около половины суммы чиновница оставляла себе и тратила на личные нужды.

По версии следствия, таким образом подозреваемые распорядились денежными средствами как минимум 36 детей в возрасте от 4 до 15 лет, нанеся им ущерб, превышающий 25 миллионов рублей.

По факту хищения денег у иркутских детей-сирот возбуждены уголовные дела по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения, совершённое в составе преступной группы, в особо крупном размере).

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Комментарии (1)

Grotesk
понятно, что вторую часть суммы получили бескорыстные опекуны и члены общественной комиссии по контролю за деятельностью детдомов... а иначе кто же этому соцработнику документы оформит...
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