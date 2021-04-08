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К докоронавирусному объёму обслуживания возвращается «Пассажиравтотранс»

В Петербурге на маршруты выходят более 20 дополнительных автобусов

СПб ГУП «Пассажиравтотранс» увеличивает количество автобусов на 13 популярных направлениях в разных районах Петербурга.

Как сообщает пресс-служба предприятия, с 9 апреля на линии выйдут 23 дополнительных автобуса. Они будут ходить в будни на маршрутах №№ 9, 27, 46, 140, 154, 165, 169, 171, 181, 186, 200, 210, 300. «Таким образом будет восстановлен объём обслуживания, действовавший на маршрутах до введения ограничительных мер», — отмечается в сообщении.

Фото: СПб ГУП «Пассажиравтотранс»
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Эта весна стала для «Пассажиравтотранса» временем роста. В марте на линии вышли более 40 дополнительных автобусов, в апреле будут усилены ещё некоторые направления.

Фото: СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

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