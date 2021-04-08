Смольнинский районный суд вынес приговор по первому делу СЗТУ с момента наделения таможенных органов полномочиями на производство дознания по уголовным делам о преступлениях. Незаконное перемещение табачных изделий обошлось предпринимателю в одну седьмую часть стоимости груза.



Как сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры 8 апреля, 35-летний житель Псковской области в 2020 году спрятал сигареты в мешках (биг-бэгах) с древесными топливными гранулами, которые вез в своем грузовике. В общей сложности от таможенного контроля было скрыто более 49 тысяч пачек белорусского производства общей стоимостью более 2 миллионов рублей.