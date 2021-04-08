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Первое уголовное дело таможни СЗТУ закончилось штрафом. Сотрудникам пришлось выкапывать из горы гранул сигареты

Житель Псковской области не только лишился груза контрабандных сигарет на 2 млн, но и заплатит штраф

Смольнинский районный суд вынес приговор по первому делу СЗТУ с момента наделения таможенных органов полномочиями на производство дознания по уголовным делам о преступлениях. Незаконное перемещение табачных изделий обошлось предпринимателю в одну седьмую часть стоимости груза.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры 8 апреля, 35-летний житель Псковской области в 2020 году спрятал сигареты в мешках (биг-бэгах) с древесными топливными гранулами, которые вез в своем грузовике. В общей сложности от таможенного контроля было скрыто более 49 тысяч пачек белорусского производства общей стоимостью более 2 миллионов рублей.

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Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему штраф в доход государства в размере 300 тысяч рублей, а изъятый товар постановил уничтожить.

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