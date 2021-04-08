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Туманное утро в Петербурге сдует западным ветром

Сильный ветер обещают синоптики Петербургу

Циклон несет в Северную столицу сильный ветер, а местами и дождь со снегом. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС», с обеда четверга и до 17 часов в городе ожидается усиление северо-западного и западного ветра до 14 метров в секунду.

Как объясняет на своей странице в Facebook специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус, синоптическая ситуация в Петербурге формируется под влиянием тыловой, холодной части циклона. Он быстро смещается с юго-запада на северо-восток вдоль восточных границ региона. При облачной с прояснениями погоде местами пройдут кратковременные дожди с мокрым снегом, утром возможна гололедица, а температурный фон окажется на пару градусов ниже положенных по климату значений.

Утром 8 апреля, как писала «Фонтанка», ночные заморозки окутали город в туман.

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